Польша осталась без газопровода Baltic Pipe

«Не рой другому яму, сам в неё попадёшь» – эта пословица хорошо известна в Польше. Однако именно так и случилось с Варшавой, которая все последние годы была самым большим в Европе противником газопровода «Северный поток – 2». Польские власти при каждом удобном случае старались ставить палки в колёса этому российско-немецкому проекту. Но пали жертвой своей политики сами. Практически одновременно с информацией о завершении укладки первой нитки газопровода «Северный поток – 2» из Дании пришли очень плохие новости для Варшавы. Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов запретил вести строительство газопровода Baltic Pipe. По нему газ должен был пойти с месторождений Норвегии в Польшу. Таким образом поляки планировали заменить норвежским газом часть российского углеводородного сырья. Польские СМИ увидели во всём происходящем желание неких злобных сил «поставить Польшу на колени посредством энергетического шантажа». По их мнению, «геополитические тиски начали постепенно сжиматься». При этом некоторые польские СМИ даже смело увязывают всё происходящее с новой администрацией в Вашингтоне. Впрочем, прямо обвинить Джо Байдена
в том, что Польша попала в ловушку, власти этой страны вряд ли когда-либо решатся. Но польский интернет-портал wPolityce.pl уже прямо намекает, что при Дональде нашем Трампе полякам жилось намного лучше. Впрочем, тень подозрения падает и на Берлин, который имеет большое влияние на Данию. Якобы немцы затаили на поляков обиду из-за их многолетней обструкции «Северного потока – 2». Но Германия может пойти ещё дальше – в её планах остановить прокачку газа через непокорную Белоруссию по газопроводу «Ямал –Европа», который проходит и через Польшу.