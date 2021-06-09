Продажи новостроек взлетели на 43%

Росреестр в январе-апреле 2021 года зарегистрировал примерно 276,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что демонстрирует рост на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в апреле зарегистрировано около 87 тысяч ДДУ, что на 96% превышает показатель прошлого года.

По числу ДДУ в апреле лидерами стали Москва (13 тысяч), Подмосковье (11 тысяч) и Санкт-Петербург (10 тысяч).

На вторичном рынке в России зарегистрировано за четыре месяца около 1,2 тысячи сделок, что на 34% превышает показатель прошлого года. В апреле зарегистрировано около 405 тысяч сделок, что приблизительно вдвое больше результатов такого же периода 2020 года. Среди регионов по сделкам с вторичным жильем в этом месяце лидерами стали Московская область (25 тысяч), Краснодарский край (24 тысячи) и Москва (17 тысяч).

Кроме того, за четыре месяца зарегистрировано около 1,2 тысячи ипотечных сделок, что на 39% больше показателей прошлого года, следует из данных Росреестра. В апреле удалось оформить 387 тысяч ипотек, что в 2,2 раза больше прошлогоднего показателя.

Больше всего ипотеку в апреле оформляли в Московской области (30 тысяч), Москве (24 тысячи), а также Санкт-Петербурге (21 тысяча) и Краснодарском крае (тоже 21 тысяча).