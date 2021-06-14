Спрос на квартиры с отделкой от застройщиков продолжает расти

По данным экспертов Группы компаний «Балтийская недвижимость», в первом квартале 2021 года спрос на квартиры с отделкой от застройщиков в Петербурге оказался на 10,77% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

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"Доля предложений с отделкой за последние годы сильно выросла, - отмечает эксперт Кирилл Разумов. - Сейчас можно говорить о цифре порядка 60% от всего объема предлагаемых квартир. Думаю, что со временем эта цифра будет как минимум на том же уровне, как максимум - доля предложений с отделкой будет увеличиваться".