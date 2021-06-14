Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Спрос на квартиры с отделкой от застройщиков продолжает расти

Бюллетень Недвижимости
14 июня 2021
По данным экспертов Группы компаний «Балтийская недвижимость», в первом квартале 2021 года спрос на квартиры с отделкой от застройщиков в Петербурге оказался на 10,77% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Спрос на квартиры с отделкой от застройщиков продолжает расти
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости
"Доля предложений с отделкой за последние годы сильно выросла, - отмечает эксперт Кирилл Разумов. - Сейчас можно говорить о цифре порядка 60% от всего объема предлагаемых квартир. Думаю, что со временем эта цифра будет как минимум на том же уровне, как максимум - доля предложений с отделкой будет увеличиваться".
Он также отметил общую тенденцию на улучшение качества как материалов, так и отделочных работ. Если еще лет шесть назад отделку от застройщика нужно было доделывать, то сейчас ситуация заметно меняется в лучшую сторону.
Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители