Риелторы ожидают резкого падения цен на новостройки

По словам экспертов, льготной ипотекой в 2020 году пользовались не только россияне для улучшения своих жилищных условий, но и инвесторы. Порядка 20% квартир было приобретено для их дальнейшей реализации. «Ко времени завершения возведения домов, ближе к 2022-му, в продаже появятся квартиры от инвесторов. Это может замедлить рост цен на жилье [ ] Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться в этот период на 5-8%», — заявил «Известиям
» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев
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