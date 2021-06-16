Риелторы ожидают резкого падения цен на новостройки

В 2022 году стоимость квартир в новостройках упадет на 5-15%. Об этом сообщили журналистам участники рынка недвижимости.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев полагает, что после ноября 2021 года цены еще какое-то время будут держаться на прежнем уровне. Однако через четыре-пять месяцев собственники пересмотрят стоимость недвижимости. «У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в 10% и даже 15%», — отметил эксперт.