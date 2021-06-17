Дача у аэропорта: изменились правила оформления права собственности

Владельцы дач и домов, расположенных рядом с аэропортами, смогут беспрепятственно оформлять их в собственность. Это следует из закона, упрощающего регистрацию права собственности на «бытовую недвижимость», построенную на приаэродромной территории, пишет
«Российская газета».
В настоящее время у дачников и владельцев индивидуальной недвижимости, оказавшейся в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос, есть проблемы с оформлением своих соток в собственность.
Сегодня строительство любого объекта рядом с аэродромом доступно, если имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и согласование Росавиации
, указали в Росреестре
.
Если строительство объектов не согласовано, то их могут признать самовольными, что повлечет за собой снос.
Дачи и дома в поселках рядом с аэропортами не несут угрозу безопасности воздушных полетов, заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий
.
«Законодательные изменения должны помочь тысячам граждан оформить права на объекты недвижимости. Только в Московской области таких объектов более 60 тысяч», - отметил он.
Законом установлены новые правила использования земельных участков в границах приаэродромных территорий.
Теперь получение санитарно-эпидемиологического заключения и согласование Росавиации не требуется, если территорию, на которой гражданин намерен построить жилой дом, не установили как приаэродромную. Установлена приаэродромная территория или нет, можно уточнить в Росавиации.
В случае признания территории приаэродромной использовать такие земельные участки и расположенные на них объекты можно только с учетом ограничений.
Дачи в России подорожали в 78 регионах страны. Рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%, свидетельствуют данные федерального портала «Мир квартир».