Дача у аэропорта: изменились правила оформления права собственности

Владельцы дач и домов, расположенных рядом с аэропортами, смогут беспрепятственно оформлять их в собственность. Это следует из закона, упрощающего регистрацию права собственности на «бытовую недвижимость», построенную на приаэродромной территории, пишет «Российская газета».

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В настоящее время у дачников и владельцев индивидуальной недвижимости, оказавшейся в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос, есть проблемы с оформлением своих соток в собственность.

Сегодня строительство любого объекта рядом с аэродромом доступно, если имеется санитарно-эпидемиологическое заключение и согласование Росавиации , указали в Росреестре

Если строительство объектов не согласовано, то их могут признать самовольными, что повлечет за собой снос.

Дачи и дома в поселках рядом с аэропортами не несут угрозу безопасности воздушных полетов, заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий

«Законодательные изменения должны помочь тысячам граждан оформить права на объекты недвижимости. Только в Московской области таких объектов более 60 тысяч», - отметил он.

Законом установлены новые правила использования земельных участков в границах приаэродромных территорий.

Теперь получение санитарно-эпидемиологического заключения и согласование Росавиации не требуется, если территорию, на которой гражданин намерен построить жилой дом, не установили как приаэродромную. Установлена приаэродромная территория или нет, можно уточнить в Росавиации.

В случае признания территории приаэродромной использовать такие земельные участки и расположенные на них объекты можно только с учетом ограничений.