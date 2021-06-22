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Части россиян снизили квартплату

Ura.Ru
6 часов назад
Жильцам бывших общежитий снизили плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Теперь квартплата должна быть аналогична условиям договора социального найма.
Жильцам бывших общежитий снизили квартплату
Фото: ТАССТАСС
Отношения с гражданами, которые живут в общежитиях, переданных в частную собственность, будут регулироваться нормами о договоре найма жилого помещения. Условия таких договоров по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения и коммунальных услуг должны быть такими же, как в договоре социального найма.
«Это позволит на законодательном уровне исключить применение в отношении жильцов общежитий необоснованно завышенных тарифов», — сообщает «Парламентская газета».
Как уточняет издание, ранее собственники бывших общежитий, доставшихся им по приватизации, платили за содержание жилья и коммунальные услуги по коммерческим тарифам. Поправки, изменившие это, внесены в Гражданский и Жилищный кодексы, они вступают в силу с 22 июня.
Недвижимость,Личный счет,Парламентская газета,
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