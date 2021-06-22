Жильцам бывших общежитий снизили квартплату

Жильцам бывших общежитий снизили плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Теперь квартплата должна быть аналогична условиям договора социального найма.

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Отношения с гражданами, которые живут в общежитиях, переданных в частную собственность, будут регулироваться нормами о договоре найма жилого помещения. Условия таких договоров по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения и коммунальных услуг должны быть такими же, как в договоре социального найма.

«Это позволит на законодательном уровне исключить применение в отношении жильцов общежитий необоснованно завышенных тарифов», — сообщает «Парламентская газета».