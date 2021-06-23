Цены на жилье в России могут вырасти

Аналитики указывают, что рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдач, поскольку продолжит расти средний чек. За период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года он уже подскочил на 29%.

При этом, несмотря на то что модификация программы льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, это не помешает рынку обновить рекорд прошлого года. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6–4,8 триллиона рублей по итогам текущего года против 4,4 триллиона рублей в 2020 году.