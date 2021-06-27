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В России рухнул спрос на ипотеку

Майк Габриелян
1 час назад
Спрос на ипотеку в мае значительно упал по сравнению с апрелем. Такая картина наблюдается после повышения ипотечных ставок в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Количество выданных в мае кредитов сократилось на 27% — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем снизился на 28,2 %, до 184 миллиардов рублей.
«Многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения», - объяснили эксперты «Эквифакс».
Повышение ставок привело к упавшему спросу и отразилось на продажах.
По данным ЦБ, средняя ставка ипотеки в начале года составляла 7,2% годовых, однако к весне она начала расти. Общий объем задолженности по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.
Недвижимость,Центральный банк России,РИА Новости,
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