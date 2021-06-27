В России рухнул спрос на ипотеку

Спрос на ипотеку в мае значительно упал по сравнению с апрелем. Такая картина наблюдается после повышения ипотечных ставок в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество выданных в мае кредитов сократилось на 27% — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем снизился на 28,2 %, до 184 миллиардов рублей.

«Многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения», - объяснили эксперты «Эквифакс».

Повышение ставок привело к упавшему спросу и отразилось на продажах.