Туристов предупредили о резком подорожании аренды жилья в Сочи

Цены на посуточную аренду в Сочи могут вырасти на 10-15% в течение июля в связи с ограничениями при заселении в гостиницы и санатории в Краснодарском крае. Об этом заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов , передает ТАСС

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По словам Попова, рост цен в частном секторе произойдет в том случае, если контроль за заселением с прививкой от COVID-19 ограничится отелями, медицинскими пансионатами и санаториями.

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«Правда, пока стоимость посуточного размещения не изменилась. Колебания базовых цен в Сочи, Геленджике, Анапе за последние 7 дней не превысили обычных 2-4%», – отметил он.

О вероятном росте цен на частный сектор в Краснодарском крае предупредила также президент Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина.

По ее словам, туристы, которые не захотят или не успеют вакцинироваться, будут вынуждены переориентироваться с гостиниц на частный сектор, а отельеры «потеряют очень много гостей».

«Остается частный сектор, посуточные квартиры, которые, конечно, никто проверять не будет. Поэтому жилье посуточное, оно возрастет в цене, и будет пользоваться еще большей популярностью», - сказала Нетягина на пресс-конференции.

Владелец и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов считает, что цены на частный сектор изменятся незначительно, так как они уже были достаточно высокими к началу сезона. Кроме того, по мнению Кузнецова, квартиры и апартаменты перетянут на себя не более 10% бронирований.

«К сожалению, несмотря на то, что в последнем указе губернатора Краснодарского края упоминаются только санаторно-курортные организации, такие новости плохо влияют на спрос на отдых в целом. Поэтому, мы считаем, что так называемый частный сектор если и перетянет на себя какую-то часть бронирований у отелей, то эта доля будет не очень большой - не более 10%», - заявил он.