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СП: обманутых дольщиков в России будет все больше

Елена Прошина
4 часа назад
В России отмечается риск прекращения строительства капитальных объектов, которые возводятся в рамках национальных проектов.
СП: обманутых дольщиков в России будет все больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом заявили представители Счетной палаты России (СП РФ), передает РИА Новости.
В СП считают, что основными причинами, которые могут повлечь такую ситуацию, выступают сложности в реализации заключенных госконтрактов, а также значительный рост себестоимости жилья.
"Согласно экспертным оценкам Минстроя России, рост стоимости металлических изделий и конструкций обуславливает увеличение стоимости постройки объектов капстроительства, в частности детсадов – на 6%, больниц – на 4%, административных зданий – на 3%, мостов с металлическими пролетными строениями – на 18%, многоквартирных монолитных жилых строений – на 4%", – отмечается в отчете ведомства.
Данные факторы, по мнению аудиторов, могут повлечь кризис в сфере строительства в рамках нацпроектов, что на автомате вызовет массовое появление в стране обманутых дольщиков.
Как пояснили представители СП, актуальная редакция законодательства России допускает увеличение цены строительных контрактов с привлечением средств бюджета в границах 30%, при этом порядок изменения договоров по причине подорожания материалов не прописывается.
Но, как пояснили в Минстрое, в РФ фиксируется рост цен на металлические изделия и конструкции, что вызывает рост стоимости возведения детсадов, клиник, административных зданий и многоквартирных жилых строений.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин продлили госпрограмму льготной ипотеки до 1 июля будущего года.
Недвижимость,Владимир Путин,Минстрой,Счетная палата,РИА Новости,
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