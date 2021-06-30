СП: обманутых дольщиков в России будет все больше

В России отмечается риск прекращения строительства капитальных объектов, которые возводятся в рамках национальных проектов.

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В СП считают, что основными причинами, которые могут повлечь такую ситуацию, выступают сложности в реализации заключенных госконтрактов, а также значительный рост себестоимости жилья.

"Согласно экспертным оценкам Минстроя России, рост стоимости металлических изделий и конструкций обуславливает увеличение стоимости постройки объектов капстроительства, в частности детсадов – на 6%, больниц – на 4%, административных зданий – на 3%, мостов с металлическими пролетными строениями – на 18%, многоквартирных монолитных жилых строений – на 4%", – отмечается в отчете ведомства.

Данные факторы, по мнению аудиторов, могут повлечь кризис в сфере строительства в рамках нацпроектов, что на автомате вызовет массовое появление в стране обманутых дольщиков.

Как пояснили представители СП, актуальная редакция законодательства России допускает увеличение цены строительных контрактов с привлечением средств бюджета в границах 30%, при этом порядок изменения договоров по причине подорожания материалов не прописывается.

Но, как пояснили в Минстрое, в РФ фиксируется рост цен на металлические изделия и конструкции, что вызывает рост стоимости возведения детсадов, клиник, административных зданий и многоквартирных жилых строений.