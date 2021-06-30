На Ямале ужесточены меры относительно въезда в регион для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Жители Ямала, покидавшие Ямало-Ненецкий автономный округ более чем на пять дней, по прибытии в округ авиа и железнодорожным транспортом должны предъявить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выполненный не позднее трёх дней до выхода на работу. Аналогичные требования к приезжающим в ЯНАО.

Предоставлять данную справку не требуется вакцинированным (при наличии сертификата), а также имеющим документ о наличии антител класса G.