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На Ямале усилены антиковидные меры для прибывших в регион

ИА Regnumиещё 1
3 часа назад
На Ямале ужесточены меры относительно въезда в регион для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Жители Ямала, покидавшие Ямало-Ненецкий автономный округ более чем на пять дней, по прибытии в округ авиа и железнодорожным транспортом должны предъявить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выполненный не позднее трёх дней до выхода на работу. Аналогичные требования к приезжающим в ЯНАО.
Предоставлять данную справку не требуется вакцинированным (при наличии сертификата), а также имеющим документ о наличии антител класса G.
Работодателям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом вакцинированных от коронавируса граждан и имеющих подтверждающий сертификат.
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