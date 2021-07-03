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Эксперт допускает рост ипотечных ставок в России к концу года

Праймиещё 4
1 час назад
Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.
"По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам", — сказала Розенцвет.
Что касается льготной ипотеки на жилье в новостройках, то ее корректировка после 1 июля, по словам гендиректора НРА, позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование. И это является плюсом в достижении ключевой цели этих программ – обеспечить россиян жильем.
"При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос", — добавила Розенцвет.
Средняя ставка по ипотеке, по данным ЦБ на май, составляла 7,3% годовых.
Полный текст интервью читайте в понедельник, 5 июля, на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
Недвижимость,Видео,Ставки по ипотеке,Ипотека,агентство "ПРАЙМ",РИА Новости,
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