Что касается льготной ипотеки на жилье в новостройках, то ее корректировка после 1 июля, по словам гендиректора НРА, позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование. И это является плюсом в достижении ключевой цели этих программ – обеспечить россиян жильем.