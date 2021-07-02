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Путин освободил некоторых россиян от налогов

Lenta.ru
2 часа назад
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий некоторых россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин освободил некоторых россиян от налогов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно новым правилам, от подачи декларации 3-НДФЛ освобождаются граждане, получившие доход в пределах одного миллиона рублей от продажи жилой недвижимости и в пределах 250 тысяч — от нежилой.
Доход может быть рассчитан в размере всей суммы сделки (в случае если объект недвижимости был подарен, а затем продан) или в виде разницы между ценами продажи и покупки.
Прежний порядок предписывал уплачивать НДФЛ в размере 13 процентов от прибыли, полученной при продаже недвижимости. Избежать этого можно при условии, что объект недвижимости находился в собственности плательщика на протяжении пяти лет (или трех, если был ему подарен или получен по наследству).
Недвижимость,Владимир Путин,
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