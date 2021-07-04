Ставкам по ипотеке в России предсказали рост до 10%

«По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5–10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам», — сказала Розенцвет в интервью РИА «Новости».
«При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос», — указала глава НРА.