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Ставкам по ипотеке в России предсказали рост до 10%

Секрет Фирмы
3 часа назад
В России ипотечные ставки вне льготных программ к концу 2021 года могут вырасти до 10% и выше, заявила генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Она отметила, что на процентные ставки по жилищным займам влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки. Ранее большинство россиян заявили, что справедливая ставка по ипотеке должна составлять от 1% до 5% годовых.
Ставкам по ипотеке в России предсказали рост до 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5–10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам», — сказала Розенцвет в интервью РИА «Новости».
В мае 2021 средняя ставка по ипотеке составляет 7,3%, сообщал Центробанк.
Ранее правительство России по поручению президента Владимира Путина продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, но внесло в неё некоторые изменения. Ставка по займам на квартиры в новостройках увеличилась с 6,5 до 7%, а максимальный размер кредита ограничили суммой в 3 млн рублей. По словам Алины Розенцвет, корректировка позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование.
«При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос», — указала глава НРА.
В июне опрос показал, что большинство (55%) россиян считают справедливой ставку по ипотеке на уровне от 1% до 5% годовых. При этом каждый пятый (21%) уверен, что кредиты на жильё должны выдавать под 1% и ниже.
Недвижимость,Владимир Путин,Центральный банк России,Правительство РФ,РИА Новости,
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