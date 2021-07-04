Ставкам по ипотеке в России предсказали рост до 10%

В России ипотечные ставки вне льготных программ к концу 2021 года могут вырасти до 10% и выше, заявила генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Она отметила, что на процентные ставки по жилищным займам влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки. Ранее большинство россиян заявили, что справедливая ставка по ипотеке должна составлять от 1% до 5% годовых.