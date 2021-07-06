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Назван способ обеспечить жилплощадью всех нуждающихся россиян

News.ru
1 час назад
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал, как государство может принять участие в обеспечении россиян бесплатным жильём. В беседе с URA.RU он заявил, что правительство должно выделить средства на софинансирование строительства социального жилья в регионах.
Назван способ обеспечить жилплощадью всех нуждающихся россиян
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
Это поможет кратно уменьшить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся.
Проблема социального жилья состоит в том, что это жильё государством не строится. Если бы была программа по строительству, которая бы финансировалась из федерального центра, в бюджет бы закладывались либо покупка жилья в уже готовых домах, либо строительство небольших домиков в сельской местности, — сказал Леонов.
Он назвал это единственным способом двигаться вперёд в этом вопросе. И отметил, что у большинства регионов всё равно просто нет денег на программу строительства социального жилья. В итоге манёвренный фонд не растёт и соцжильё доступно только в том случае, если его не приватизировали и освободили.
Сенатор напомнил, что на квартиру от государства сегодня могут претендовать военнослужащие и сироты. Первым предоставляют льготу в виде военной ипотеки, а вот детей на очереди очень много.
В России около 140 категорий граждан могут обратиться за бесплатным жильём к государству. Об этом ранее сообщила президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.
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