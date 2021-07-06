Назван способ обеспечить жилплощадью всех нуждающихся россиян

Он назвал это единственным способом двигаться вперёд в этом вопросе. И отметил, что у большинства регионов всё равно просто нет денег на программу строительства социального жилья. В итоге манёвренный фонд не растёт и соцжильё доступно только в том случае, если его не приватизировали и освободили.