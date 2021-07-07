В Совфеде назвали способ снизить стоимость жилья

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал, как можно контролировать рост цен на жильё в России. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, самое главное — создавать конкуренцию на строительном рынке. В противном случае застройщики при появлении спроса могут продавать объекты по завышенной цене, даже если раньше они не были востребованы.

Кроме того, властям стоит продавать землю застройщикам по контрактной цене. Комплексное освоение должно приводить к уменьшению стоимости квадратного метра жилья.

Сенатор также добавил, что Министерство строительства не справилось со стабилизацией цен на жилую недвижимость. Из-за этого государству пришлось запустить льготную ипотеку, которую всё равно опережает рост стоимости жилья.

Как не было доступного жилья, так и нет, — заключил Абрамов.