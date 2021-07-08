Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

СМИ: ставки по ипотеке в США упали из-за опасений относительно состояния экономики

ТАСС
25 минут назад
Ставки ипотечного кредита в США сократились до минимального показателя с середины февраля текущего года в связи с опасениями относительно низких темпов восстановления экономики после пандемии нового коронавируса. Такие оценки привел в четверг портал деловых новостей MarketWatch.
Ставки по ипотеке упали до минимума с февраля в США
Фото: ReutersReuters
Американское ипотечное агентство Freddie Mac сообщило ранее в этот же день о том, что средняя ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения 30 лет в США снизилась до 2,9%. Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения 15 лет в США сократилась до 2,2%, а по кредиту со сроком погашения 5 лет - до 2,52%.
Как констатирует MarketWatch, снижение ставок "отражает ослабление оптимизма инвесторов по поводу экономического восстановления после пандемии".
"Ставки по ипотечным кредитам теперь находятся около самого низкого показателя с февраля, что полностью откатило назад имевший место в начале года рост", - приводит портал мнение аналитика американской компании Zillow, которая является оператором сервиса по сделкам с недвижимостью, Мэттью Спикмана. По его мнению, в краткосрочной перспективе роста ставок, вероятнее всего, не будет.
Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители