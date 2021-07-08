Ставки по ипотеке упали до минимума с февраля в США

Американское ипотечное агентство Freddie Mac сообщило ранее в этот же день о том, что средняя ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения 30 лет в США снизилась до 2,9%. Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения 15 лет в США сократилась до 2,2%, а по кредиту со сроком погашения 5 лет - до 2,52%.