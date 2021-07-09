СМИ: в Гонконге снесут два недостроенных небоскреба из-за дефектов конструкции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Две недостроенные жилые высотки в Гонконге будут снесены из-за выявленных в них дефектов конструкции. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на застройщиков - корпорацию MTR и холдинг New World Development.

Речь идет о двух из семи 57-этажных башен нового элитного комплекса The Pavilla Farm III, строящегося в отдаленном спальном районе Tai Wai и примыкающего к одноименной станции метро.

Проверки выявили, что в первой и восьмой башнях качество используемого бетона не соответствовало установленным стандартам. На данный момент в этих двух зданиях было построено основание и свыше 10 этажей. В итоге было решено полностью демонтировать постройки и начать сооружение заново. Это повлечет девятимесячную задержку для заселения жильцов, которым будет выплачена компенсация.

Это первый столь крупный случай выявления дефектов в строительстве в Гонконге за последние годы. По данным газеты, он произошел из-за путаницы в марках используемого бетона. В недостроенных зданиях уже было распродано 846 из 892 квартир площадью от 29 до 95 кв. м. Их стоимость составляет от $870 тыс. до $3 млн.