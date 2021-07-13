Цены на первичное жилье подскочили на 17% за полгода

Первичное жилье в среднем по России за первое полугодие 2021 года подорожало на 17%, достигнув 118,5 тысяч рублей за 1 кв. м, заявил «Известиям» руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев

Самая высокая цена жилья традиционно зафиксирована в Москве, где его продавали за 251 тысячу рублей за «квадрат», что на 19% больше, чем 6 месяцев назад.

Алексей Попов. Радикального замедления темпов повышения цен в первом полугодии 2021 года не наблюдалось, сообщил руководитель аналитического центра «Циан»

Во втором полугодии 2020 года стоимость квартир в новостройках в среднем по стране повысилась на 11%, в первом полугодии 2021 года — на 12%, следует из данных «Циан».

Стоимость растет, прежде всего, из-за подорожания стройматериалов, считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев . Рост цен на стройматериалы провоцирует риски повышения цен в 2021 году как на первичное жилье, так и на инфраструктурные объекты, которые возводятся по ранее заключенным госконтрактам, указала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Сергей Зайцев предоставил свой прогноз относительно роста цен на жилье.

«Можно ожидать роста цен на первичном рынке на уровне 0,8–1,5% в месяц — до конца года стоимость квадратного метра может увеличиться на 6–9%», — подчеркнул он.

Как заявила Трунова, Счетная палата направила правительству рекомендации по выработке комплекса мер, которые учитывают как условия повышения, так и снижения стоимости ресурсов.

До конца года цена на один квадратный метр повысится, а в 2022–2023 годах ожидается стагнация или умеренное повышение цен в пределах инфляции, полагает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова