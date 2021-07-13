Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам, которые являются его зарплатными клиентами, говорится в сообщении кредитной организации.

Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков © РИА Новости. Алексей Сухоруков

"Теперь взять ипотечный кредит в Сбербанке могут и граждане других стран. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу", — сказано в сообщении.

Иностранным гражданам доступна ипотека на приобретение готового жилья, строящегося жилья, загородной недвижимости, гаража и на строительство жилого дома.

Отмечается, что условия кредитования не будут сильно отличаться от тех, что доступны россиянам. Единственное кардинальное отличие — не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Банк ждет, что спрос на ипотеку со стороны иностранцев "будет пусть не очень большим, но стабильным".