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Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Праймиещё 1
1 час назад
Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам, которые являются его зарплатными клиентами, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам
Фото: © РИА Новости. Алексей Сухоруков© РИА Новости. Алексей Сухоруков
"Теперь взять ипотечный кредит в Сбербанке могут и граждане других стран. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу", — сказано в сообщении.
Иностранным гражданам доступна ипотека на приобретение готового жилья, строящегося жилья, загородной недвижимости, гаража и на строительство жилого дома.
Отмечается, что условия кредитования не будут сильно отличаться от тех, что доступны россиянам. Единственное кардинальное отличие — не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Банк ждет, что спрос на ипотеку со стороны иностранцев "будет пусть не очень большим, но стабильным".
Согласно условиям, объект недвижимости должен быть расположен на территории России, однако земельный участок или жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится, может быть расположено только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга за исключением Кронштадтского района.
Недвижимость,Сбербанк России,
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