«Много неликвида»: дачи за год подорожали на 12,1%

Дачи в российских регионах в июле 2021 года в среднем стали дороже на 12,1%, поднявшись в цене до 1,96 млн рублей в условиях пандемии по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», опубликованного в понедельник, 19 июля.

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В общей сложности с июля 2020 года дачные дома стали дороже в 77 субъектах, а дешевле — в четырех.

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Московскую (в частности, новомосковскую) дачу можно купить за 7,8 млн рублей, дом в Подмосковье — за 5,4 млн рублей, в Ленинградской области — за 2,4 млн рублей. Около 4 млн рублей будет стоить дача в Крыму и Севастополе. Самые бюджетные варианты располагаются в Чувашии, Оренбургской и Курганской областях, Забайкальском крае, Бурятии.

Больше всего подорожали дачи в Калужской (на 23,6%) и Калининградской (на 22,7%) областях, в Крыму (на 21,8%), Башкирии (на 21,6%), Ингушетии (на 20,8%) и Севастополе (на 20,2%). На 18–20% подорожали дачи в Рязанской, Астраханской, Тульской, Ивановской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

На 2-3% подорожали дачи в республиках Алтай, Бурятия, Якутия и Забайкальском крае. Цены снизились в Чувашии (на 5,2%), Оренбургской и Курганской областях (на 2,7 и 2,2% соответственно), Еврейской автономной области (на 1,4%).

Ключевая проблема при покупке дачных домов, по мнению генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко , - продажа большей части ликвидных вариантов в первую волну пандемии. Сегодня же на рынке можно заметить большое число неликвида, отметил он. Речь идет о неоправданно дорогих или морально устаревших объектах. Такая тенденция искусственно тормозит спрос, который постепенно переориентируется в сторону рынка дачных участков, указал Луценко.