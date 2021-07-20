Эксперт: Ставки по ипотеке могут упасть до 3%

Реализация сценария, при котором через пять лет процентная ставка по ипотеке в России составит 3–4%, возможна, сообщил «Известиям» Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России.

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Накануне аналитики РИА Новости заявили, что Россия достигнет уровня развитости ипотечного рынка позже, чем страны Восточной Европы. Россия с ростом рынка ипотеки в 85% за три года заняла вторую строчку. На первом месте оказался Казахстан с ростом ипотечного портфеля банков в 116%.

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Как подчеркнул Довгань, ставка на протяжении последних лет уже заметно снизилась. Так, в 2015 году она составляла около 15%, а на начало 2018 года упала до 9,79%. По данным Банка России, сегодня она составляет 7,3%. Из этого следует, что за шесть лет показатель сократился более чем вдвое.

«Если такая динамика и политика сохранится на федеральном уровне, дальнейшее снижение ставки также возможно. Среди важных факторов мы отмечаем дальнейший рост объемов нового строительства, и ставка, в свою очередь, будет продолжать способствовать росту спроса», — полагает эксперт.

Число ипотечных сделок в стране растет год от года, отметил директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в РФ. В частности, в 2017 году на рынке недвижимости Москвы было заключено 13,7 тысяч ипотечных сделок. В 2020 году показатель увеличился в 1,6 раза, хотя на рынке были трудные условия. Довгань указал на положительную динамику на рынке премиального жилья, где в 2017 году с привлечением ипотеки заключили 148 высокобюджетных сделок, в 2020 году показатель вырос в 3,4 раза, до 502 сделок.