"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится", - уточнил он.

По словам Хуснуллина, правительство видит "огромные риски" в подорожании жилья и будет пытаться минимизировать рост цен.

Ипотека в России вновь побила рекорд. По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, за первое полугодие нынешнего года выдано 936 тысяч ипотечных кредитов - это самый высокий показатель выдачи ипотеки за период с января по июнь за всю историю российского ипотечного рынка. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Общая сумма выданных кредитов - 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном.

Комплекс мер господдержки позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный период, но и запустить его устойчивый рост, который продолжается уже 14 месяцев подряд, подчеркнул Хуснуллин.

"За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25-30% из них купили жилье в новостройках", - сказал он.

Гражданам помогают и низкие рыночные ставки по ипотеке, и разнообразные льготные программы.

В июне было выдано 178 тысяч ипотечных кредитов (+40% по сравнению с июнем прошлого года) на 540-545 млрд рублей (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ было оформлено 57,6 тысячи кредитов на 213 млрд рублей. То есть с господдержкой был выдан каждый третий кредит.

Напомним, что в 2020 году Россия также поставила рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Было выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей. Это максимальное значение за всю историю отечественного ипотечного рынка.

Правительство вместе с Центробанком до конца года должно проработать программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Я рассчитываю как раз на то, что до конца года вы вместе с Центральным банком это отработаете и с регионами», – цитирует Путина ТАСС.

Он также отметил, что в ходе съезда «Единой России» обсуждалась инициатива по ИЖС. Глава государства отметил, что важной составляющей для успеха программы является доступ людей к льготному кредитованию.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания отметил, что ипотечный продукт для ИЖС запустят до конца года.

«Мы обсуждали с Центральным банком это очень подробно. Там как раз задача быстро отмежевать участки, оценить их, сделать залоговыми и распространить на ипотеку в том числе нашу льготу на индивидуальное жилье. Мы с [главой ЦБ] Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной] несколько раз проводили совещания, у нас пакет документов подготовлен, постараемся до конца года уже выпустить», – добавил вице-премьер.

В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов (ИЖС). Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов.

Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотечные кредиты сотрудникам. Ссуду компания выдаст из собственных средств. Купленное жильё будет оставаться в залоге у работодателя. Авторы инициативы считают, что участие бизнеса усилит конкуренцию на ипотечном рынке, а фирмы повысят лояльность сотрудников и получат новый инструмент для инвестирования.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями», — пояснил газете «Известия» автор инициативы, глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Если предложение примут, то работодатели смогут выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, считает собеседник.

После увольнения у сотрудника должна остаться возможность продолжить выплачивать ипотеку. Кроме того, необходимо предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании другим работодателем или банком, сказано в письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину

Новый вариант ипотеки поможет сделать покупку жилья более доступной. Дополнительные средства от бизнеса увеличат конкуренцию на рынке, отмечают риелторы. Ставку по кредитам будут назначать сами компании, а значит, она может быть дифференцированной и зависеть от самого сотрудника. Например, от показателей его работы.

Обращение поступило в аппарат правительства. Его перенаправили в Минфин на проработку по существу.

Большинство (55%) россиян заявили, что справедливая ставка по ипотеке должна составлять от 1% до 5% годовых. При этом каждый пятый (21%) уверен, что кредиты на жильё должны выдавать под 1% и ниже. Ставки в диапазоне 5–7% считают справедливыми 7% опрошенных, ещё 2% согласны на ипотеку под 7–9%, выяснили аналитики банка «Открытие» по итогам опроса.

Выяснилось, что 53% россиян поддерживают продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на квартиры в новостройках. Больше всего сторонников такого решения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 63%), меньше всего — на Дальнем Востоке, в Сибири (по 48%) и в Московском регионе (49%).

По мнению 19% опрошенных, программу льготной ипотеки пора сворачивать, так как из-за неё растут цены на недвижимость. При этом 28% респондентов признались, что они вообще не знают о льготных кредитах на жильё.

Больше 60% россиян в опросе выразили уверенность, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут. При этом 38% полагают, что этот рост будет в пределах 1–2 процентных пунктов (п. п.). Ещё четверть респондентов ожидают повышения ставок на 5 п. п. и более. В сохранение ставок на текущем уровне верят только 8% граждан, ещё 1% — в их снижение.

Опрос проводили 5–8 июня среди россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 000 человек.

Льготная ипотека в России

Программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках под 6,5% запустили в России в конце апреля 2020 года. Осенью 2020-го власти назвали программу льготной ипотеки одной из самых успешных антикризисных мер и продлили её до 1 июля 2021 года. Взять ипотечный кредит, согласно действующим условиям, можно на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в других регионах. Минимальный первоначальный взнос установили на уровне 15% от стоимости жилья.

В конце ноября 2020-го председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что программу льготной ипотеки нужно вовремя завершить, иначе на рынке жилищного кредитования сформируется пузырь. По её словам, уже виден рост цен на жильё на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения.

После повышения ЦБ ключевой ставки до 4,5% в марте 2021 года банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования граждан и повышать ставку. В том же месяце средний размер стоимости ипотечного кредита в России увеличился на 0,3% и достиг исторического максимума в 3,14 млн рублей.

Российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Видео о минусах жилищного кредитования эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.

«Сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков, — заявил Рыбаков. — Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье... Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти».

По словам бизнесмена, «квартира в ипотеку невыгодна, потому что нет никакой квартиры — все, что есть у тебя, это долг долгосрочный перед банком — внимание — под плавающую ставку». Рыбаков отметил, что банки вправе менять ставки, и даже если взять кредит под низкий процент, в будущем он может быть увеличен.

«Ты читал договор? Почитай, ты удивишься», — предупредил эксперт.



«Это называется глупая глупость. Не берите займы, деньги — ни у кого. Вы берете себе петлю на шею», — добавил он.

Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, подчеркнул миллиардер.

«Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки, — отметил он. — Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2 процента от стоимости квартиры в год. А он дает 1 процент, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги».

Рыбаков посоветовал россиянам «выбирать решение, которое содержит максимальную степень свободы для вас».

«Если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей, что вместо свободы и маневра, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк. Остановитесь, это не наш выбор. Мы выбираем все и сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой», — заключил предприниматель.