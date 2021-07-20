В России построили рекордное число частных домов

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что с января по июнь 2021 года в России ввели в эксплуатацию более 20 млн кв. м частных домов. Это рекордный показатель за последние 10 лет. В некоторых регионах наблюдается настоящий бум частного строительства. Общая площадь новых односемейных домов там превысила учтённую площадь в новостройках. Мутко считает, что у отрасли ещё есть потенциал для роста.

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Гендиректор «Дом.РФ» отметил, что к концу года правительство и Банк России должны проработать программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Эта мера позволит сильнее раскрыть потенциал отрасли.

В декабре 2020 года «Дом.РФ» запустил собственную программу льготной ипотеки для молодёжи. Россияне не старше 35 лет и имеющие детей в возрасте до 19 лет могут купить частный дом по ставке в 6,5% годовых. По словам Мутко, программа оказалась востребованной. За полгода «Дом.РФ» выдал кредиты по программе на 1,5 млрд рублей.

Мутко отметил, что в некоторых регионах строится больше частных домов, чем квартир в многоэтажках. В Иркутской, Челябинской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае доля ИЖС за первое полугодие превысила 70%. Больше всего частных домов построили в Московской и Ленинградской областях.

В апреле правительство расширило действие льготной семейной ипотеки на строительство частных домов и покупку земельных участков. Её могут получить российские семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй, третий или последующий ребёнок. Строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда.