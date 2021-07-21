Цены на жилье подскочили на треть из-за льготной ипотеки

За время действия программы льготной ипотеки квадратный метр жилья в российских новостройках подорожал в среднем на 32,9%. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков портала «Мир квартир»

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Авторы исследования сравнили среднюю стоимость квадратного метра в базе портала в апреле 2020 года и 30 июня 2021 года.

За это время метр жилья подорожал на 32,9%, до 79,6 тысячи рублей, а средняя цена квартиры выросла на 30,9% и составила 4,47 млн рублей.

Больше всего за это время подорожали новостройки в Сочи - на 57,4%, до 204,6 тысячи рублей за метр. Средняя цена предлагаемых к покупке квартир на 1 июля составила 12,2 млн рублей.

В Севастополе квадратный метр жилья вырос в цене на 56,6%, до 119,1 тысячи рублей. Средняя цена предложения – 7 млн рублей.

Третье место по темпам роста – у Омска, где за время действия госпрограммы квартиры подорожали на 54,3%, до 68 тысяч рублей за квадратный метр. В этом городе жилье в новостройке можно приобрести в среднем за 3,7 млн рублей.

Больше чем вдвое новостройки подорожали также в Саратове и Кемерове. В десятку лидеров вошли Курган, Томск, Иркутск, Саранск и Калининград.

В Москве льготная ипотека привела к росту цен на 33,5%, в Санкт-Петербурге – на 29,1%.