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В Госдуме призвали жалеть россиян

Lenta.ru
1 час назад

Председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская прокомментировала предложение российских водоканалов разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за услуги ЖКХ. В Госдуме не оценили идею и призвали пожалеть россиян, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме выступили против взыскания коллекторами долгов по ЖКХ
Фото: Совет Федерации / FlickrСовет Федерации / Flickr

Хованская подчеркнула, что водоканалы находятся «сложном финансовом положении», однако в первую очередь необходимо обратить внимание на жителей, доходы которых существенно изменились из-за пандемии коронавируса. В Госдуме предложили рассматривать каждый случай отдельно, а водоканалам — нанимать юристов.

По словам председателя, нижняя палата парламента не будет принимать подобные поправки.

«Мы категорически делать этого не будем, мы на стороне жителей. Сейчас не та ситуация, чтобы усиливать давление на граждан. Их надо жалеть, им надо помогать», — заявила Хованская.

Ранее инициативу водоканалов поддержал Минстрой. Авторы идеи задумали внести поправки в часть Жилищного кодекса, отменив существующий порядок, который запрещает привлекать коллекторов к возврату задолженностей за ЖКУ. Свое предложении водоканалы объяснили тем, что ограничения в этой сфере приведут в увеличению долга.

Недвижимость,Галина Хованская,Минстрой,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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