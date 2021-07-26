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Юрист пояснил, чем опасен перевод денег на карту при сделках с квартирами

Праймиещё 1
1 час назад

Перевод денег с карты на карту нельзя использовать как способ оплаты в таких значимых сделках, как купля-продажа или аренда недвижимости, так как в случае спора покупателю или квартиросъемщику может не хватить доказательств того, за что именно были уплачены деньги, рассказал РИА Недвижимость юрист АК "Бородин и Партнеры" Дмитрий Бохолдин.

Чем опасен перевод денег на карту при сделках с квартирами
Фото: © РИА Новости. Нина Зотина © РИА Новости. Нина Зотина

"В случае конфликтной ситуации, когда, например, продавец не предоставляет доступа в помещение, ссылаясь на неоплату по договору, что препятствует фактическому исполнению договора купли-продажи недвижимости, перечисление денежных средств с карты на карту сложно будет доказать в качестве платежа, осуществленного по договору", — пояснил он.

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Правильным решением будет формирование платежного поручения в банке, в котором открыт расчетный счет, так как к этому счету привязана и банковская карта, посоветовал Бохолдин.

"В платежном поручении необходимо указать как можно больше данных, которые будут подтверждать, что оплата происходит именно во исполнение договора купли-продажи недвижимости, например, номер, дату, место заключения договора, кадастровый номер приобретаемой недвижимости, ее площадь", — отметил он.

Такой же механизм оплаты можно применить и к соглашению о задатке, которое заключено в счет причитающихся денежных средств по договору купли-продажи недвижимости, добавил Бохолдин.

Как и в случае с платежами по договору купли-продажи недвижимости, расчеты по договорам аренды, подряда или оказания услуг (например, ремонтной бригады) наиболее безопасно произвести путем перечисления денежных средств на расчетный счет таких организаций или индивидуальных предпринимателей с указанием назначения платежа, чтобы не вызывать подозрений ни у банка, ни у налоговой, если в банк поступит запрос о состоянии счета, продолжил эксперт.

Он пояснил, что налоговый контроль за счетами физических лиц и организаций не ведется в полностью автоматическом режиме: банки предоставляют информацию в налоговую только после получения официального запроса или после осуществления крупного денежного перевода, который является подозрительным для владельца счета. Тем не менее, налоговый орган имеет право запросить информацию о движении денежных средств и об остатках на счету клиента в банке, заключил он.

Недвижимость,Федеральная налоговая служба,РИА Новости,
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