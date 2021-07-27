При продаже жилья обяжут сообщать о стоимости ЖКУ

Россиян могут обязать указывать класс энергоэффективности при продаже жилья. Об этом сказано в доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики.

«Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом, можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта», — передают «Известия» данные проекта Минэкономразвития .

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году. В числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор .

Ранее стало известно, что сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два млрд рублей за I квартал 2021 года и составила 1,33 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета.