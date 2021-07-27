Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

СМИ: россиян обяжут сообщать о стоимости ЖКУ при продаже жилья

Ura.Ru
1 час назад

Россиян могут обязать указывать класс энергоэффективности при продаже жилья. Об этом сказано в доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики.

При продаже жилья обяжут сообщать о стоимости ЖКУ
Фото: ТАССТАСС

«Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом, можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта», — передают «Известия» данные проекта Минэкономразвития.

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году. В числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два млрд рублей за I квартал 2021 года и составила 1,33 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета.

Недвижимость,Экономика России,Дмитрий Ионин,Минстрой,Минэкономразвития,Роспотребнадзор,Госдума,Росстат,Правительство РФ,газета "Известия",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители