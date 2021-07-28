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Без покупки квартиры: как заработать на недвижимости

Алиса Селезнёва
1 час назад

Взрывной рост строительного рынка и падение ставок на депозиты в банках привели к тому, что инвестиции в недвижимость стали выгодными. Как именно можно заработать на недвижимости, в том числе и через фондовый рынок, разбирались совместно с экспертами Группы «Эталон» авторы блога «Плюсономика».

Без покупки квартиры: как заработать на недвижимости на фондовом рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отметили, что доход от роста строительного рынка можно получить и без дорогостоящей покупки квартиры, вложившись в инструменты фондового рынка.

Достаточно суммы от нескольких тысяч рублей, которые можно вложить в акции или облигации строительных и девелоперских компаний. Акции которых на фоне бума ипотечного кредитования в России резко пошли в рост.

«Неквалифицированному инвестору доступны акции и облигации российских строительных компаний, торгующихся на Московской бирже: Группа Эталон (ETLN), ГК «Самолет» (SMLT), ГК «ПИК» (PIKK), Группа ЛСР (LSRG). Квалифицированные инвесторы могут обратить внимание на бумаги американских девелоперов на бирже СПб», - отмечается в гайде «Плюсономики».

По словам экспертов, средняя доходность к погашению по облигациям в этом секторе составляет 8-12 %, а дивидендная доходность по акциям находится в районе 10 % годовых в рублях, что существенно выше ставок по депозитам.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков посоветовал россиянам, являющимся новичками на фондовом рынке, размещать там не более четверти своих накоплений и не гнаться за сверхдоходностью или модными акциями. Он также посоветовал начинающим инвесторам выбирать брокеров с хорошей репутацией и рейтингом и аккуратно подходить к вложениям денег.

При этом, говоря о том, какую сумму стоит размещать, Илья Поляков подчеркнул, что большую часть сбережений все же стоит хранить на депозите, и ни в коем случае не вкладывать все деньги в акции одной компании, даже если она кажется очень перспективной.

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