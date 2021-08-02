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Названа самая частая форма мошенничества при бронировании на Airbnb

News.ruиещё 2
1 час назад

Одним из самых распространённых способов обмана постояльцев с помощью сервиса бронирования жилья Airbnb является просьба владельца квартиры внести предоплату через другой сайт. Об этом рассказал эксперт Амер Овайда из международной компании ESET, которого цитирует Lenta.ru.

Названа самая частая форма мошенничества на Airbnb
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт порекомендовал выполнять все действия, связанные с бронированием жилья, исключительно через официальный сайт сервиса и внимательно проверять письма с рекламой от Airbnb. Он напомнил, что на сайте могут появляться «слишком привлекательные» объявления о жилье, которые в итоге могут оказаться фейковыми. Поэтому пользователям рекомендуется анализировать цены на жильё в том же районе, выполнять поиск по изображениям и сообщать в Airbnb в случае возникновения каких-либо подозрений.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что злoумышленники, выдающие себя за собственников гостиниц, квартир и апартаментов, используют для своих афер специализированные сайты по брoнированию проживания. При этом мошенники связываются с пoльзователями онлайн-сервисов и просят произвести оплату жилья через альтернативные платёжные формы. Отличительной особенностью таких предложений являются нестандартная форма для ввода платёжных реквизитов и небольшое количество отзывов об объекте.

Недвижимость,Алексей Сизов,Lenta.ru,
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