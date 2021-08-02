Названа самая частая форма мошенничества на Airbnb

Одним из самых распространённых способов обмана постояльцев с помощью сервиса бронирования жилья Airbnb является просьба владельца квартиры внести предоплату через другой сайт. Об этом рассказал эксперт Амер Овайда из международной компании ESET, которого цитирует Lenta.ru.

Эксперт порекомендовал выполнять все действия, связанные с бронированием жилья, исключительно через официальный сайт сервиса и внимательно проверять письма с рекламой от Airbnb. Он напомнил, что на сайте могут появляться «слишком привлекательные» объявления о жилье, которые в итоге могут оказаться фейковыми. Поэтому пользователям рекомендуется анализировать цены на жильё в том же районе, выполнять поиск по изображениям и сообщать в Airbnb в случае возникновения каких-либо подозрений.