Цены на жилье в московских новостройках продолжили рост

В июле средняя стоимость столичных новостроек эконом- и комфорт-класса достигла 246 тысяч рублей за "квадрат". За год показатель вырос на 35 процентов, сообщили в пресс-службе компании "Метриум".

По словам экспертов, в четырех административных округах Москвы массовые новостройки дорожали быстрее, чем в среднем по рынку. Больше всего подскочили ценники в Юго-Восточном административном округе, где 12 месяцев назад квадратный метр уходил за 162 тысячи рублей, а теперь - за 232 тысячи рублей. Изменился расклад и в Западном округе, в котором "квадрат подорожал с 201 тысячи рублей до 284 тысяч рублей. Сейчас здесь продаются самые дорогие новостройки комфорт-класса в Москве. Примерно такой же рост показал северо-запад города.