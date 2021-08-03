Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названы новые риски при сделках с жильём

News.ruиещё 1
1 час назад

К проблемам для контрагентов при реализации совместной собственности супругов может привести отмена обязательной отметки о браке. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал партнёр юридической компании Hogan Lovells Алексей Дудко.

Эксперт рассказал о новых рисках при сделках с жильем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нововведения однозначно добавят хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью и иным имуществом, требующим госрегистрации, — заявил юрист.

По словам эксперта, чтобы избежать неприятностей при операциях с недвижимостью, покупателю следует досконально изучить в первую очередь выписку из домовой книги, являющуюся основным документом и содержащую краткую информацию о зарегистрированных жильцах. В частности, это позволит избежать риска приобретения квартиры с прописанным там ребёнком, которого будет сложно выписать принудительно.

Ранее риелторы назвали наценку за вид из московских квартир.

Недвижимость,Алексей Дудко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители