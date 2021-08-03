Эксперт рассказал о новых рисках при сделках с жильем

К проблемам для контрагентов при реализации совместной собственности супругов может привести отмена обязательной отметки о браке. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал партнёр юридической компании Hogan Lovells Алексей Дудко.
Нововведения однозначно добавят хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью и иным имуществом, требующим госрегистрации, — заявил юрист.
По словам эксперта, чтобы избежать неприятностей при операциях с недвижимостью, покупателю следует досконально изучить в первую очередь выписку из домовой книги, являющуюся основным документом и содержащую краткую информацию о зарегистрированных жильцах. В частности, это позволит избежать риска приобретения квартиры с прописанным там ребёнком, которого будет сложно выписать принудительно.
Ранее риелторы назвали наценку за вид из московских квартир.