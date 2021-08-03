ФСБ раскрыла схему незаконного экспорта леса в Китай

Таможенники, сотрудники ФСБ и представители транспортной прокуратуры выявили схему незаконного вывоза леса в Китай на общую сумму 441,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. Выяснилось, что россиянин организовал экспорт дуба монгольского и ясеня маньчжурского в КНР. По данным таможни, контрабандисты успели вывезти более 9000 кубометров ценных пород древесины.

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В пресс-службе Уссурийской таможни уточнили, что с января 2016 года по апрель 2017-го житель Приморья создал фирму-однодневку и через неё экспортировал лес в Китай.

На таможне злоумышленник и его подельники предоставляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции и разрешения СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

По данным таможенного ведомства, всего контрабандисты вывезли 9544,5 кубометра древесины общей стоимостью 441,2 млн рублей.

Уссурийская таможня возбудила три уголовных дела о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере. «Чёрным лесорубам» грозит тюремный срок до 12 лет.