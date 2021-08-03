ФСБ раскрыла схему незаконного экспорта леса в Китай

Таможенники, сотрудники ФСБ и представители транспортной прокуратуры выявили схему незаконного вывоза леса в Китай на общую сумму 441,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. Выяснилось, что россиянин организовал экспорт дуба монгольского и ясеня маньчжурского в КНР. По данным таможни, контрабандисты успели вывезти более 9000 кубометров ценных пород древесины.
В пресс-службе Уссурийской таможни уточнили, что с января 2016 года по апрель 2017-го житель Приморья создал фирму-однодневку и через неё экспортировал лес в Китай.
На таможне злоумышленник и его подельники предоставляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции и разрешения СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
По данным таможенного ведомства, всего контрабандисты вывезли 9544,5 кубометра древесины общей стоимостью 441,2 млн рублей.
Уссурийская таможня возбудила три уголовных дела о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере. «Чёрным лесорубам» грозит тюремный срок до 12 лет.
Весной «Секрет» рассказывал, что ущерб от «чёрных лесорубов» за 2020 год превысил 12 млрд рублей. Эксперты зарегистрировали за этот период 15 200 случаев незаконной вырубки деревьев в России.