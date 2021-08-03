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Зеленский сделал очередное заявление о "возвращении" Крыма

РИА Новости Крым
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крым "никогда не будет русской территорией" и что "возвращение" полуострова под контроль Киева – вопрос времени. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

По его словам, Россия "никогда не будет любить Крым так, как Украина".

Зеленский также рассказал, с чем у него ассоциируется полуостров.

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"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", – заявил украинский президент.

Он полагает, что Крым "никогда не будет русской территорией".

"Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – убежден Зеленский.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
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