Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крым "никогда не будет русской территорией" и что "возвращение" полуострова под контроль Киева – вопрос времени. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".
По его словам, Россия "никогда не будет любить Крым так, как Украина".
Зеленский также рассказал, с чем у него ассоциируется полуостров.
"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", – заявил украинский президент.
Он полагает, что Крым "никогда не будет русской территорией".
"Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – убежден Зеленский.