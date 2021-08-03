"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", – заявил украинский президент.