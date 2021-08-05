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Число заразившихся ковидом во всем мире превысило 200 млн человек

runews24.ru
12 часов назад

Число заразившихся ковидом во всем мире превысило 200 млн человек
Фото: runews24.rurunews24.ru

Количество выявленных заболевших ковидом в мире 4 августа превысило отметку в 200 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 23:20 мск в этот день насчитывалось 200 014 602 инфицированных. При этом отметка в 100 млн заболевших, по сведениям того же университета, инфекцией была преодолена 26 января нынешнего года.

С начала распространения коронавируса количество жертв от связанных с ним заболеваний достигло 4 252 873 человека.

Пятерка стран с наибольшей численностью заболевших выглядит следующим образом: США (35,2 млн), Индия (31,7 млн), Бразилия (19,9 млн), Россия (6,2 млн) и Франция (6,2 млн).

 

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

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