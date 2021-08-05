Число заразившихся ковидом во всем мире превысило 200 млн человек

Количество выявленных заболевших ковидом в мире 4 августа превысило отметку в 200 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 23:20 мск в этот день насчитывалось 200 014 602 инфицированных. При этом отметка в 100 млн заболевших, по сведениям того же университета, инфекцией была преодолена 26 января нынешнего года.