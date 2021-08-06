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Экс-главу подмосковного района осудили на 9 лет за взятку в виде двух квартир

Секрет Фирмыиещё 3
19 минут назад

Суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова. Его признали виновным по делу о получении взятки в виде двух квартир общей стоимостью более 80 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Незаконно полученная недвижимость предназначалась как благодарность за принятые Жирковым решения в пользу застройщика при строительстве жилого квартала.

Экс-главу подмосковного района осудили на 9 лет
Фото:  vk/evgeniyzhirkov vk/evgeniyzhirkov

Следователи выяснили, что в 2014–2015 годах Евгений Жирков, будучи главой города Железнодорожный, получил от акционера компании «Мостроймеханизация-5» Обида Ясинова нежилые помещения площадью более 1000 кв. м и две квартиры в Железнодорожном общей стоимостью более 80 млн рублей. Ясинов передал Жиркову недвижимость за то, что тот принимал решения в пользу застройщика при возведении жилого квартала.

Передачу имущества замаскировали под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам.

«Жиркову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Ясинову — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима»,— уточнили в Следственном комитете.

В преступной схеме также участвовал гендиректор компании «Брит» Сергей Хвостов, который выступал в качестве посредника во взяточничестве. Однако он умер до начала уголовного преследования.

Недвижимость,Евгений Жирков,ФСИН,СКР,
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