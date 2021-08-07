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Россиян предупредили об опасности отказа от наследства

Газета.Ru
1 час назад

Председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис предупредил, что отказ от наследства может привести к крайне неприятным последствиям. Такое заявление он сделал в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт предупредил об опасности отказа от наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что если наследник отказывается от своей доли из-за договоренности с другим наследником о компенсации, то в случае неисполнения договоренностей отказ от наследства впоследствии уже нельзя будет взять обратно.

Эксперт также рассказал, что отказ от доли в бизнесе может оказать крайне негативное влияние на дело, так как контрольный пакет может перейти к непрофессиональным менеджерам. А отказ должника от наследства в пользу заинтересованного лица в дальнейшем может быть признан судом недействительным, поскольку нарушаются права кредиторов, указал он.

"Если в этот период с недвижимым наследуемым имуществом, от которого был отказ, происходили сделки, то признание недействительным отказа от наследства повлечет за собой череду судебных споров о признании сделок недействительными", - заключил юрист.

Ранее юрист назвала распространенные ошибки, из-за которых можно лишиться наследства.

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