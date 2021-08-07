Жильцов дома в Новом Уренгое эвакуируют из-за взрыва газа

Взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), разрушена стена в квартире, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.