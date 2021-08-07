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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Новом Уренгое

ТАССиещё 8
1 час назад

Взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), разрушена стена в квартире, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Жильцов дома в Новом Уренгое эвакуируют из-за взрыва газа
Фото: @tv360@tv360

"В квартире жилого дома, расположенной на третьем этаже по адресу: ул. Молодежная, 7Г, произошел хлопок бытового газа. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде", - сообщили в пресс-службе.

Эвакуированы жители одного подъезда, добавили в ведомстве.

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Позднее там уточнили, что в результате инцидента пострадал один мужчина, с ожогами кистей его доставили в больницу.

"Ликвидация последствий пожара на площади 50 м кв. Пострадал мужчина, 38 лет (ожог кистей рук), доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ", - сказали в пресс-службе.

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