Эксперты рассказали, выгодно ли сдавать квартиру в Москве

Доходность от сдачи квартир в Москве рухнула. В настоящее время она на одну десятую процента превышает доходность от банковских вкладов с учетом средней ставки по вкладу в 5,4%. Доход граждан, которые сдают в аренду недвижимость, почти целиком съедается инфляцией, отмечают аналитики различных банков и порталов бесплатных объявлений. Однако опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты имеют другую точку зрения на этот счет.

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«Весь вопрос в том, что считать выгодным. Если вы сдаете квартиру, которую получили в наследство, это выгодно. А если купили ее за свои деньги, то невыгодно, потому что ваши затраты она окупит очень нескоро. Но хочу вас заверить, что в российской действительности ставка аренды редко когда превышала ставку инфляции. Эти цифры всегда примерно на уровне», – заявил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

По его словам, квартира всегда обладает преимуществом в сравнении с депозитом, поскольку стоимость квартир растет. Из этого следует, что недвижимость позволяет тратить деньги от аренды, не уменьшая цену на само жилье. При трате процентов с депозитов сумма вклада будет становиться меньше, указал Барсуков.

Риелтор Олег Бендриков также не может согласиться с тем, что сдача недвижимости перестала быть золотой жилой жителей городов-миллионников. По его мнению, сдача жилья приносит больше выгоды, чем хранение средств в банке. Он указал на рост рынка аренды после пандемии и на повышение цен. А вклад не всегда можно снять, к тому же банки нередко банкротятся, заключил Бендриков.