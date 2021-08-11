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Арендаторы начали возвращаться на пешеходные улицы Москвы

News.ru
30 минут назад

Трафик покупателей на главных пешеходных улицах Москвы начал восстанавливаться после сильного снижения в первый год пандемии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Арендаторы начали возвращаться на пешеходные улицы Москвы
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучше всего дела обстоят на Арбате, за год вакантность помещений под аренду здесь сократилась на 9,2%, до 13,6%. Такая же тенденция и в Камергерском переулке: за год вакантность уменьшилась на 5,6%, до 14,4%. И хотя свободных площадей всё ещё хватает, участники рынка отмечают признаки восстановления — помогает выросший летом внутренний турпоток.

Хуже дела на Тверской, здесь пустует 20 помещений. Эксперты отмечают, что многие из них не подходят под кафе и рестораны, а ведь когда-то Тверская была одной из самых дорогих улиц Европы. Интерес к ней начал падать ещё в 2013 году, когда власти города ограничили возможности для парковки.

Ранее сообщалось, что в столице самыми популярными районами для аренды элитного жилья стали Арбат, Лубянка и Тверская. На первом месте по популярности для арендаторов стал район Арбата. За первые шесть месяцев 2021 года спрос составлял 22% от всех сделок аренды на рынке элитной недвижимости.

Второе место заняла Лубянка, на которую пришлось около 11% от всего спроса за полугодие. Замыкает тройку лидеров улица Тверская, в частности район Кремля, на который пришлось около 10% от общего числа сделок.

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