Росреестр решил создать полную базу земли и недвижимости

Проект Росреестра по цифровизации всех данных о земельных участках и недвижимости получил поддержку государства. Планируется создание единой электронной картографической системы, куда войдут геопространственные данные и кадастровая оценка. Сейчас в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) содержится более 2 млн ошибок, сообщил «Коммерсант». Программа рассчитана на 2022–2030 годы и предусматривает цифровизацию всех пространственных данных в России. Доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра за счёт их цифровизации и перевода на портал госуслуг будет проще. Более того, повысится эффективность использования земель, в том числе за счёт сбора данных о доступных для застройки участках, отметила газета. Сейчас работа над документом затягивается из-за нехватки финансирования и отсутствия единого регулирования. Сведения о земле и недвижимости содержатся в информсистемах Росреестра, Росимущества, Рослесхоза, Минсельхоза, а также в региональных базах. Также в проекте пока отсутствуют данные об объёмах и источниках финансирования. Ранее на эти цели в рамках ведомственной программы цифровой трансформации на 2021–2023 годы предусматривалось 33 млрд рублей. Ранее «Секрет» писал , что Росреестр решил нанять подрядчика для поиска и нейтрализации сайтов-двойников ведомства, которые торгуют выписками из Единого государственного реестра недвижимости. Фото: depositphotos.com Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .