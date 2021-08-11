Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Москвичи бросились сдавать купленное по льготной ипотеке жилье

Lenta.ru
25 минут назад

В Москве на 38 процентов вырос объем предложения на рынке арендного жилья. Горожане бросились сдавать квартиры, купленные по программе льготной ипотеки, предположили аналитики сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, передает ТАСС.

Москвичи бросились сдавать купленное по льготной ипотеке жилье
Фото: ТАССТАСС

В столице выставлено в аренду 15,5 тысяч квартир и апартаментов. В аналогичный период прошлого года для съема было доступно лишь 11,2 тысячи объектов жилой недвижимости, рассказала эксперт аналитического центра Виктория Кирюхина.

«Объем предложения в долгосрочную аренду увеличивается. Наибольшее количество предложений фиксируется в Пресненском районе Москвы (спрос, в частности, формируется работниками делового центра "Москва-Сити"), в Хорошево-Мневниках, Южном Бутово и Гольяново», — отметила Кирюхина.

Рост конкуренции на рынке арендного жилья обусловен тем, что часть россиян успели приобрести жилье в Москве в период действия льготной программы по ипотеке. Спрос на долгосрочную аренду в августе на четверть выше показателей прошлого года.

Средние ставки на аренду квартир в Москве снизились по сравнению с августом 2020 года на 2,1 процента для однокомнатных квартир (до 37,1 тысячи рублей в месяц) и на 12,7 процента для двухкомнатных (до 50,9 тысячи рублей). Наплыв студентов в столицу в конце августа и в начале сентября может привести к удорожанию аренды на 3,5 процента, добавила Кирюхина.

Ранее эксперты аналитического центра «Дом.РФ» сделали прогноз, что спрос на покупку недвижимости в ипотеку к концу года начнет падать из-за взвинчивания ставок по жилищным кредитам. Кроме того, с 1 июля предельную сумму кредита сократили до трех миллионов рублей для всех россиян.

Недвижимость,ЦИАН,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители