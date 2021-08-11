Москвичи бросились сдавать купленное по льготной ипотеке жилье

В Москве на 38 процентов вырос объем предложения на рынке арендного жилья. Горожане бросились сдавать квартиры, купленные по программе льготной ипотеки, предположили аналитики сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, передает ТАСС.

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В столице выставлено в аренду 15,5 тысяч квартир и апартаментов. В аналогичный период прошлого года для съема было доступно лишь 11,2 тысячи объектов жилой недвижимости, рассказала эксперт аналитического центра Виктория Кирюхина.

«Объем предложения в долгосрочную аренду увеличивается. Наибольшее количество предложений фиксируется в Пресненском районе Москвы (спрос, в частности, формируется работниками делового центра "Москва-Сити"), в Хорошево-Мневниках, Южном Бутово и Гольяново», — отметила Кирюхина.

Рост конкуренции на рынке арендного жилья обусловен тем, что часть россиян успели приобрести жилье в Москве в период действия льготной программы по ипотеке. Спрос на долгосрочную аренду в августе на четверть выше показателей прошлого года.

Средние ставки на аренду квартир в Москве снизились по сравнению с августом 2020 года на 2,1 процента для однокомнатных квартир (до 37,1 тысячи рублей в месяц) и на 12,7 процента для двухкомнатных (до 50,9 тысячи рублей). Наплыв студентов в столицу в конце августа и в начале сентября может привести к удорожанию аренды на 3,5 процента, добавила Кирюхина.