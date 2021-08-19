Зеленский одобрил принудительное отчуждение земли у границы

Президент Украины подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагающее принудительное отчуждение земли и недвижимости в 50 метрах от государственной границы. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно документу, отчужденная собственность будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что данная мера будет применяться только в случае отсутствия согласия с владельцами таких земельных участков и расположенной на них недвижимости по выкупу имущества.

В указе также говорится, что правительство Украины должно в течение шести месяцев провести инвентаризацию земельных участков у границы, определить их владельцев, целевое назначение и формы собственности.