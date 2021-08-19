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Зеленский одобрил принудительное отчуждение земли у границы

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Президент Украины подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагающее принудительное отчуждение земли и недвижимости в 50 метрах от государственной границы. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский одобрил принудительное отчуждение земли у границы
Фото: ReutersReuters

Согласно документу, отчужденная собственность будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что данная мера будет применяться только в случае отсутствия согласия с владельцами таких земельных участков и расположенной на них недвижимости по выкупу имущества.

В указе также говорится, что правительство Украины должно в течение шести месяцев провести инвентаризацию земельных участков у границы, определить их владельцев, целевое назначение и формы собственности.

Ранее Зеленский решил созвать внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы принять законопроект об изменения государственного герба страны. Украинский лидер уже отправил соответствующее письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову. В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе. Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».
Недвижимость,Дмитрий Разумков,Верховная Рада,Правительство Украины,
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