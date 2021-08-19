Арендное жилье для малоимущих может появиться в России

Нуждающимся россиянам необходимо предоставить для аренды дешевое жилье. С таким предложением обратилась к мэру Москвы член Общественной палаты РФ , гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.

«От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — цитируют «Известия» письмо Светланы Разворотневой к Собянину.

В качестве примера она привела Воронеж, где государственный застройщик «Дом.РФ» сдает в аренду жилье, предоставляя льготникам субсидии на аренду до 80%. Эту практику общественница предложила распространить на малоимущих.