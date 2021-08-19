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В России предложили строить арендное жилье для малоимущих

Ura.Ru
1 час назад

Нуждающимся россиянам необходимо предоставить для аренды дешевое жилье. С таким предложением обратилась к мэру Москвы член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.

Арендное жилье для малоимущих может появиться в России
Фото: URA.RUURA.RU

«От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — цитируют «Известия» письмо Светланы Разворотневой к Собянину.

В качестве примера она привела Воронеж, где государственный застройщик «Дом.РФ» сдает в аренду жилье, предоставляя льготникам субсидии на аренду до 80%. Эту практику общественница предложила распространить на малоимущих.

Недвижимость,Общественная палата России,газета "Известия",
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