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Средняя ставка по семейной ипотеке в Москве составила 4,77%

ИА Regnumиещё 7
1 час назад

В первом полугодии 2021 года в Москве выдали 3608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 млрд рублей. Об этом 20 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

4,77% составила средняя ставка по семейной ипотеке в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке в первом полугодии 2021 года составила 4,77%, что на 0,03 процентных пункта ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования — 258 месяцев», — рассказал он.

За шесть месяцев москвичи приобрели с помощью данной программы 223,3 кв. м жилья при средней стоимости одного «квадрата» 182,4 тыс. рублей.

Ефимов уточнил, что пик спроса пришёлся на март 2021 года. Тогда в Москве за месяц выдали 770 семейных ипотечных кредитов на общую сумму более 5 млрд рублей.

Недвижимость,Ставки по ипотеке,Ипотека,Владимир Ефимов,
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