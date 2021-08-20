Съемному жилью в Москве предсказали подорожание

Плата за съемную недвижимость в Москве может вырасти к концу 2021 года на десять процентов, сообщили 20 августа аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный», которая входит в группу ВТБ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прогноз экспертов основан на тенденциях, которые наблюдаются на рынке съемного жилья в Москве летом этого года. За периодом «охлаждения» ставок на аренду в 2020 году последовал возврат к допандемийным значениям. По данным аналитиков, фиксируемый растущий спрос на бюджетные варианты квартир к декабрю 2021 года может повлиять на повышение стоимости аренды.

Видео дня

«В прошлом году наблюдалась стагнация цен из-за перехода многих сотрудников компаний и студентов вузов на удаленку. Однако ставки аренды снизились не на 20-25 процентов, как звучало в прогнозах экспертов, а в пределах восьми процентов», — комментирует ситуацию гендиректор экосистемы «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Спрос на рынке арендной недвижимости столицы восстанавливается на фоне массовой вакцинации и отмены пандемийных ограничений. Аналитики отмечают, что величина платы за съем дешевых однокомнатных, двухкомнатных квартир и апартаментов выросла на десять процентов с лета 2020 года, а стоимость дорогого жилья осталась практически неизменной.

Дополнительным стимулами удорожания съема квартир становятся смягчение требований к пребыванию трудовых мигрантов в России до 30 сентября, возвращение в столицу студенты вузов для обучения. Специалисты «Метра квадратного» поясняют, что рост арендной платы за жилую недвижимость в ближайшие месяцы может спровоцировать и корректировка ипотечной программы.

«Изменение условий льготной ипотеки снизило доступность покупки квартир в новостройках столицы и сместило фокус внимания покупателей на вторичное жилье. На фоне роста ключевой ставки ценовые параметры по ипотеке к концу года могут повыситься до уровня девяти процентов или даже выше. При значениях выше десяти процентов стоимость обслуживания долга по ипотеке может превысить ставку аренды аналогичной квартиры», — добавил Вячеслав Дусалеев.