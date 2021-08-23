В России снизилась доступность квартир в ипотеку

За год доступность строящегося жилья для ипотечников снизилась в большинстве регионов России. Сильнее всего этот показатель упал в Краснодарском и Пермском краях, а также в Московской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Совкомбанка.

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По данным банкиров, доступность покупки жилья в ипотеку в новостройках во втором квартале 2021 года упала в Краснодарском крае на 20 процентов, в Пермском — на 18 процентов, в Московской области — на 15 процентов, в Москве — на 10 процентов.

На вторичном рынке квартиры, напротив, стали немного доступнее для ипотечников. Рост уровня доступности зафиксирован, в частности, в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и ряде других регионов.

По мнению экспертов, снижение доступности новостроек связано с тем, что доходы потенциальных заемщиков сократились, а расходы выросли. Кроме того, произошел резкий рост средней стоимости квартир. Одной из причин снижения показателя также стали меры, принятые Центробанком для сокращения уровня закредитованности населения. Речь идет об ужесточении правил выдачи льготной ипотеки и повышении ключевой ставки.

Повысить уровень доступности жилья можно за счет удешевления ипотеки, предоставления льготных ставок определенным категориям населения и через создание института социального арендного жилья, полагают участники рынка. Еще один способ — наращивать предложение новостроек. В целом показатель доступности зависит от многих факторов, в том числе от мировых цен на металл, сырье и прочее, а также от колебаний курса рубля, указывают они.