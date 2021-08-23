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Аналитики ждут роста ставки по ипотеке на «вторичку» до 9%

Лера Букина
1 час назад

Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России повысятся на 0,5–1 п.п. и будут приближены к 9% по итогам 2021 года. Это следует из аналитической записки рейтингового агентства «Эксперт РА», передает «Прайм». Что касается темпа роста цен на жилье, то он замедлится, полагают специалисты.

Аналитики ждут роста ставки по ипотеке на «вторичку» до 9%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5–1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ», — указывают аналитики.

Эксперты сходятся во мнении, что на рынке ожидается активизация запуска совместных программ банков с застройщиками в связи с ростом рыночных ставок и сокращением основной льготной ипотечной госпрограммы. Рынок поддержит, вероятно, и рост выдач по льготной программе семейной ипотеки на фоне расширения списка получателей.

Благодаря высоким темпам роста в первом полугодии ипотечный рынок сможет немного превысить показатели 2020 года, прогнозирует агентство. Выдачи, по мнению специалистов, могут достигнуть 4,5 триллиона рублей или менее.

Сдерживающими для рынка факторами будут, в частности, сокращение базы новых платежеспособных заемщиков на фоне падения реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам в связи с ужесточением кредитной-денежной политики Банка России. Эксперты не ожидают негативного влияния на динамику рынка повышение с 1 августа коэффициентов риска по ипотечным ссудам для банков с первоначальным взносом от 15 до 20%.

В первом полугодии 2021 года Краснодарский край стал лидером по продажам на вторичном рынке недвижимости, следует из данных Росреестра. Там удалось продать 113 тысяч готовых квартир и домов за январь-июнь. Данный регион ранее находился на второй строчке. На первой располагалась Московская область. Однако там в первом полугодии куплено на 17 тысяч готовых объектов меньше, чем на Кубани.

Недвижимость,Росреестр,Центральный банк России,
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