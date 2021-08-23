Аналитики ждут роста ставки по ипотеке на «вторичку» до 9%

Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России повысятся на 0,5–1 п.п. и будут приближены к 9% по итогам 2021 года. Это следует из аналитической записки рейтингового агентства «Эксперт РА», передает «Прайм». Что касается темпа роста цен на жилье, то он замедлится, полагают специалисты.

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«Средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5–1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ», — указывают аналитики.

Эксперты сходятся во мнении, что на рынке ожидается активизация запуска совместных программ банков с застройщиками в связи с ростом рыночных ставок и сокращением основной льготной ипотечной госпрограммы. Рынок поддержит, вероятно, и рост выдач по льготной программе семейной ипотеки на фоне расширения списка получателей.

Благодаря высоким темпам роста в первом полугодии ипотечный рынок сможет немного превысить показатели 2020 года, прогнозирует агентство. Выдачи, по мнению специалистов, могут достигнуть 4,5 триллиона рублей или менее.

Сдерживающими для рынка факторами будут, в частности, сокращение базы новых платежеспособных заемщиков на фоне падения реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам в связи с ужесточением кредитной-денежной политики Банка России. Эксперты не ожидают негативного влияния на динамику рынка повышение с 1 августа коэффициентов риска по ипотечным ссудам для банков с первоначальным взносом от 15 до 20%.