Сочи обогнал Москву по ценам на квартиры в новостройках

Москва уступила первое место по стоимости недвижимости на первичном рынке черноморскому курорту. По данным базы недвижимости Restate, в Сочи цена за квадратный метр сейчас составляет 305 900 рублей — против 283 500 рублей в столице. По мнению экспертов, новостройки в основном покупают жители из других городов России, которых привлекает местный климат, — таких покупателей старое жильё не интересует.

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Смена лидера на рынке недвижимости произошла летом, когда квартиры в новостройках Сочи подорожали на 25% (по цене квадратного метра), а в Москве — всего лишь на 9%.

При этом Москва по-прежнему лидер по стоимости жилья на вторичном рынке. Цена за квадратный метр — 328 000 рублей. На втором месте — Сочи (235 000 рублей).

Специалисты из Restate не исключают, что в популярном курортном городе цены продолжат расти, в то время как в столице рост остановился. «Цены на готовое жильё в Москве явно стагнируют. Возможно, они уже достигли своего потолка», — считают эксперты.

Абсолютным рекордсменом на первичном рынке стал Краснодар. Там с конца мая цены в среднем взлетели на 43%, превысив отметку в 111 000 рублей за квадрат. По этому показателю столица Кубани вышла на 6-е место в стране. Дороже новостройки только в Сочи, Москве Петербурге, Севастополе и Приморском крае.