Названа цена самой дешевой квартиры в русском городе Испании

Самая дешевая квартира на вторичном рынке в испанском городе Торревьеха, который считают самым русским городом страны, обойдется почти в 2,6 миллиона рублей. Стоимость доступного жилья назвали эксперты портала Spain-Real.Estate. Аналитическая заметка есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Торревьехе проживает не первое поколение «русских испанцев». Самая доступная квартира-студия там занимает 29 квадратных метров и находится в доме, построенном в 1988 году. До моря владельцам придется пройти пять километров. Стоимость «квадрата» здесь достигла 156,4 тысячи рублей.

Недорогой вариант нашли и в жилом комплексе в полутора километрах от моря. За квартиру-студию площадью 30 квадратных метров попросили 2,86 миллиона рублей. Она оборудована собственной террасой. Новый владелец также сможет пользоваться бассейном на территории.

В тройке недорогих объектов оказалась квартира в 30 «квадратов» в 400 метрах от пляжа. За нее придется отдать 3,33 миллиона рублей.

Самым дорогим лотом в Торревьехе на данный момент считается квартира площадью 174 квадратных метров за 59,8 миллиона рулей, в 100 метрах от пляжа Ла-Мата. В стоимость также входит гараж на три автомобиля.